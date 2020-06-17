بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا قدم إبراهيم سعيد طوال مسيرته الكروية؟ (أرقام)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:51 م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
علاء خليف
أطلق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق بعض التصريحات المثيرة للجدل خلال الأيام الماضية، حيث اتهم السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر بالتهرب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، ورغبته في الرحيل عن الفريق بعدما تلقي عدة عروض مغرية في الفترة الأخيرة.

كما هاجم وليد سليمان لاعب الأهلي، وأكد أنه ليس لاعبًا دوليًا حتي يشترط على مسئولي القلعة الحمراء قبل تجديد تعاقده، أما حسام عاشور يري أنه لم يكن مرغوبًا فيه داخل الأهلي، وأن توقيت تصريحاته ضد مسئولي النادي يؤكد على عدم خبرته واحترافيته.

وانتقد "هيما"، حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق بسبب هجومه الدائم ضد الزمالك، مؤكدًا أنه تم تقديره بشكل جيد كلاعب ومدرب داخل القلعة البيضاء وأنه حصل على فرصته كاملة لتدريب الفريق الزملكاوي ولم يستحق الجمهور ما يفعله ضده.

وأكد أن محمد صلاح محظوظ لعدم لعبه ضمن صفوف الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أنه كان سيفشل حال انضمامه للقلعة البيضاء وعدم احترافه في أوروبا.

ويعد إبراهيم سعيد واحد من اللاعبين المميزين في الكرة المصرية، صال وجال مع العديد من الأندية حيث لعب للأهلي والزمالك والإسماعيلي، كما احترف خارج مصر في تركيا وإنجلترا، وحقق العديد من النجاحات والبطولات، كما مثل منتخب مصر الوطني وتوج معه بكأس أمم إفريقيا مرتين.

أرقام إبراهيم سعيد خلال مشواره الكروي
لعب إبراهيم سعيد ضمن صفوف النادي الأهلي من 1998 وحتي أواخر عام 2003، وشارك مع الفريق الأحمر في 83 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 21 هدفًا، وصنع أكثر من 10 أهداف، توج مع الفريق بعدة بطولات منها دوري أبطال إفريقيا، وحصل على الدوري الممتاز 3 مرات ، وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

تم الاستغناء عن "هيما" بعد إيقافه نهاية عام 2003 ليرحل إلي إيفرتون الإنجليزي لكنه خاض معه تجربة فاشلة ولم يشارك معه في أي مباراة وعاد بعدها للقلعة الحمراء واستمر مع الفريق 6 أشهر قبل رحيله للزمالك.

بعد عودته من إنجلترا انتقل إبراهيم سعيد لصفوف نادي الزمالك في الفترة من موسم 2004 – 2005 وحتي 2006 – 2007، وخاض مع الفريق الأبيض 39 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف، ولم يحصد أي بطولات رفقة الفريق الزملكاوي ليرحل بعدها للاحتراف خارج مصر.

وعقب رحيله عن الزمالك توجه هيما إلي تركيا عام 2007 وانتقل لصفوف فريق تشايكور ريزا سبور، ولعب معه 6 أشهر فقط، وشارك في 15 مباراة، وسجل هدف وحيد وصنع هدفين، وحصل على إنذارين وبطاقة حمراء وحيدة.

وفي عام 2007 انتقل إبراهيم سعيد لصفوف فريق أنقرة جوجو التركي علي سبيل الإعارة، ولعب معه حتي يونيو 2008، وشارك في 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل عن الفريق دون أن يترك أي بصمة، ليقرر بعدها العودة لمصر.

بعد انتهاء تجربته الاحترافية في تركيا عاد إبراهيم سعيد لمصر عام 2008 وانتقل لصفوف نادي الإسماعيلي، ولعب معه عام واحد وشارك في 10 مباريات وسجل هدف وحيد، ولم يحصد مع الفريق أي بطولات.
وفي عام 2009 انتقل لصفوف الأهلي الليبي ولم يحقق معه أي انجازات خاصة وأنه لم يستمر مع الفريق سوي 3 أشهر فقط وعاد بعدها لمصر مجددًا.

عاد إبراهيم لمصر مجددًا، وانتقل لفريق الإتحاد السكندري ولعب معه عام واحد لكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه مع الفريق السكندري وشارك في4 مباريات فقط دون أن يترك أي بصمة، وبعد ابتعاده سنوات عن الملاعب، عاد هيما مرة أخري واحترف في فريق اسيرسكا السويدي في تجربة فاشلة له عاد بعدها لمصر وأسدل الستار على مشواره الكروي.

أما مع منتخب مصر خاض إبراهيم سعيد 53 مباراة دولية، وسجل هدفين، وتوج مع الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا عامي 2006، 2008.

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