مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي في نهائي كأس إيطاليا (تغطية مباشرة)

يسدل الستار اليوم الأربعاء، 17 يونيو 2020، علي بطولة كأس إيطاليا، وذلك عندما يواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، وذلك في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة علي ملعب الأولمبيكو في روما.









يذكر ان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر استئناف النشاط الرياضي، لتقرر عودة الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو الجاري، وقبله إعادة كأس إيطاليا من دور نصف النهائين والذي أقيم يومي 12 و13 الماضيين، بمواجهتي يوفنتوس أمام إيه سي ميلان، ونابولي أمام إنتر ميلان، ليصعد يوفنتوس ونابولي للمباراة النهائية والتي ستقام بعد قليل.





تشكيل الفريقين









تشكيل يوفنتوس





حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : كوادرادو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - ساندرو.

خط الوسط : بينتانكور - ماتويدي - بيانيتش.

خط الهجوم : ديبالا - كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا.









تشكيل نابولي





حراسة المرمى : ميريت.

خط الدفاع : دي لورينزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - روي.

خط الوسط : فابيان رويز - ديمي - زيلنسكي - كاليخون.

خط الهجوم : ميرتينز - انسيني.





متابعة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي لحظة بلحظة



