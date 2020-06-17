أول رد فعل لـ"نيمار" بعد تحديد مواعيد مباريات دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن رد فعل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، بعد إعلان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين موعد استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكان سيفرين قد كشف اليوم موعد إقامة مباريات الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بين 12 إلى 15 أغسطس، ثم سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس ثم ستلعب المباراة النهائية في 23 أغسطس 2020.

وقام نيمار بنشر صورة له مرفقة بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث قال: ‘‘لا أستطيع الانتظار بعد الآن لممارسة كرة القدم، لقد عاد دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد نجح في قيادة باريس سان جيرمان للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين في لقاء الذهاب والإياب في دور الثمن النهائي ضد بوروسيا دورتموند.