أحمد فلوكس يشارك جمهوره بصورة من كواليس "الأب الروحي"

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شارك الفنان محمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له من مسلسل الأب الروحي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهر فلوكس بالصورة بإطلالة مثيرة ، ولم يكتب أي تعليق عليها ، وتفاعل الكثير مع الصورة مندهشين منها وعلقوا " والله ما عرفتك يا فلوكس ، وعلق أحد متابعيه ممازحا إنت شبه المسيح الدجال.



يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد.



وأعلن الفنان أحمد فلوكس مؤخرا عن تعاقده مع المخرج حسام الجوهري في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا"



ونشر فلوكس صورة له، وعلق على الصورة قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا علي الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري علي إخراج مسلسل" زكريا" بطولة النجم أحمد فلوكس و إنتاج شركة هالك ستوديوز، علي أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل" الكهف"، و تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهي 45 مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان شركة تريلر و مجموعة مستثمرين سعودين، دعواتكم".