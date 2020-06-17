لهذا السبب اختارت سينرجي بشير الديك لكتابة "الإمبراطور" بدلًا من وحيد حامد

بشير الديك ، مع إعلان النجم محمد رمضان عن تقديمه عمل درامي يجسد سيرة النجم الكبير أحمد زكي ترددت بعض الأسماء بشأن من يقومون بالعمل الذي سيقدم خلال رمضان 2021، من حيث الإخراج وكتابة السيناريو والحوار.





عودة الكاتب بشير الديك





وترددت أنباء عن قيام الكاتب الكبير وحيد حامد بكتابة مسلسل "الإمبراطور" الذي سيقوم ببطولته محمد رمضان، قبل أن يطفو اسم بشير الديك على الساحة، لكتابة العمل الذي سيعرض من خلاله شخصية الراحل أحمد زكي، أحد رواد ونجوم السينما المصرية والعربية.





التعاقد مع بشير الديك





وفاجأت "سنرجي" الشركة المنتجة لمسلسل "الإمبراطور" الجميع بإعلانها اختيار الكاتب الكبير بشير الديك الذي عاصر الأسطورة الراحل أحمد زكي وقدم معه أبرز الأعمال، لكتابة السيناريست.





بشير الديك وعلاقته بالراحل أحمد زكي





وعاد الكاتب القدير بشير الديك للواجهة مجددًا بعد غياب طويل ليعود إلى الدراما المصرية بعمل من المتوقع أن يكون رائعًا حيث أنه يتناول شخصية كبيرة وتتمتع بحب كبير لدى الجماهير، ولاسيمًا أنه أحد أصدقاء الراحل أحمد زكي.





رؤية بشير الديك





ويرى بشير الديك أن الفنان محمد رمضان هو أنسب نجوم جيله في تقديك وتجسيد شخصية العملاق الكبير أحمد زكي، مشيرًا إلى قدراته الفنية الكبيرة وإمكاناته التي تؤهله للنجاح بأعماله، إذا اعتمد على عناصر عمل ناجحة تساعده على إخراج وإبراز كل ما لديه من مقومات.





بشير الديك ورؤيته في "الإمبراطور"





وكشف السيناريست بشير الديك عن رؤيته بشأن مسلسل "الإمبراطور" موضحًا أنه سيعتمد على التاريخ الطويل الذي جمعه بالنجم الراحل أحمد زكي في كتابته، ولم يرصد شخصيته أو سيرته الذاتية.





موافقة بشير الديك





ووافق الكاتب بشير الديك على تقديم مسلسل "الإمبراطور" والذي سيقوم ببطولته النجم محمد رمضان، بعدما اعتذر صديقه وحيد حامد عن كتابة السياريو الخاص بهذا العمل الدرامي، وذلك يرجع لأسباب تتعلق بارتباطه تعاقد وعمل درامي آخر.

أعمال قدمها بشير الديك مع أحمد زكي





وتعاون بشير الديك مع الراحل أحمد زكي في تقديم العديد من الأعمال الناجحة، أبرزه "ضد الحكومة"، "النمر الأسود"، "موعد على العشاء"، وهي من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما المصرية.



