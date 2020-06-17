الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة 

الريال ضد فالنسيا محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور مباريات الدوري الإسباني "الليجا"، الذي طال انتظارها بسبب وقف النشاط الرياضي بسسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة

الريال ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وكذلك القنوات الناقلة.