الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:42 م
الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة
تصدر مباراة الريال ضد فالنسيا محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور مباريات الدوري الإسباني "الليجا"، الذي طال انتظارها بسبب وقف النشاط الرياضي بسسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة الريال ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وكذلك القنوات الناقلة.
موعد مباراة الريال ضد فالنسيا
وعن موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، ستقام المباراة غدًا الخميس في الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، ووبداية يوم الجمعة الساعة 12: صباحًا بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الريالضد فالنسيا
تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا على قناة bein 3.
الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة
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