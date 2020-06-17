الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:42 م
الريال ضد فالنسيا
الريال ضد فالنسيا
الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة 

تصدر مباراة الريال ضد فالنسيا محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور مباريات الدوري الإسباني "الليجا"، الذي طال انتظارها بسبب وقف النشاط الرياضي بسسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة الريال ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، وكذلك القنوات الناقلة.

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا

وعن موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، ستقام المباراة غدًا الخميس في الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، ووبداية يوم الجمعة الساعة 12: صباحًا بتوقيت الإمارات. 

القنوات الناقلة لمباراة الريالضد فالنسيا

تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا على قناة bein 3.

الريال ضد فالنسيا.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد بوابة الفجر الليجا الفجر الريال ضد فالنسيا الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ أقل من ساعتين

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة REAL MADRID بث مباشر HD beIN

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجانأ ـــ Barcelona vs Real Madrid LIVE

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر والقنوات الناقلة لها

مباراة ريال مدريد| موعد مباراة فالنسيا ضد الريال في كأس السوبر الإسباني والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة ريال مدريد اليوم| ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني REAL MADRID VS VALENCIA

live موعد والقنوات الناقلة شاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء في كأس السوبر الإسباني real madrid vs valencia

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟