وزارة الرياضة تنظم حملة الدروع الشبابية للتوعية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق حملة الدروع الشبابية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد من خلال مكتب الشباب والإدارة المركزيه للبرمح الثقافة والتطوعية.





وتقوم الحملة بوضع ملصقات أرضية لتحديد المسافات الآمنة بمكاتب البريد وكذلك، توزيع بورشورات لكيفية الوقايه من فيروس كورونا، كيفية ذيادة مناعة الجسم وأرقام الطوارئ المخصصه عند الاشتباه بالأعراض.





وقد تواجد شباب الحمله في اليوم الأول في بعض مكاتب البريد ومحطات الأتوبيس العامة بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة-الجيزة-القليوبية)





وكان عرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التجربة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع صحة وسلامة المصريين فى صدارة الأولويات، وقيام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات الاحترازية وتطبيقها فى جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومن تلك القرارات كانت تعليق جميع الأنشطة الشبابية والرياضية لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس.





وتابع "صبحي" خلال اجتماع اللجنة الفنية لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة لاستعراض تجارب الدول الإفريقية لمواجهة كورونا عبر تقنية الفيديو كونفرانس "قمنا فى وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد مجالي الشباب والرياضة، وتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية فى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات للنشء والشباب أون لاين تفاعل معها حتى الآن نحو 10 مليون مشارك، بالإضافة إلى إتاحة مراكز الشباب المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية أمام خدمة المواطنين فى إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على مشاركة الشباب المصري فى حملات تطهير وتعقيم للمنشآت الشبابية والرياضية والقري والمناطق المحيطة".





وحول عودة النشاط الرياضي، قال الدكتور أشرف صبحي إن الحكومة المصرية وافقت على عودة النشاط الرياضي والذي سيبدأ خلال شهر يوليو المقبل بمراكز الشباب والأندية الرياضية وفق ضوابط واجراءات احترازية محددة يتم تعميمها على كل المنشآت للالتزام بها حفاظًا على صحة وسلامة الرياضيين والأعضاء المترددين على تلك المنشآت، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة الأمر عند عودة النشاط فى إطار من التقييم والرصد لأية حالات قد تظهر لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه ذلك الأمر.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالطلاب الأفارقة الدارسين فى مصر، وتقدم لهم مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة على مدار العام إيمانًا بأنهم قادة المستقبل فى مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع كافة وزراء الشباب والرياضة الأفارقة لوضع رؤية مشتركة لتطوير البرامج الرياضية والشبابية بالقارة.



