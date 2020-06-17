مباحث طلخا تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة



كما أصيب 5 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد، أثر نشوب حريق بمنزل بمنية سندوب.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية أخطارا من شرطة النجدة بلاغا من الاهالى يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من أربع طوابق كان يقف أمامه عدد من السيارات لورشه سمكري الحريق وامتد الحريق لباقى العقار أسفل كوبرى منية سندوب.



وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث لمكان الحادث، وتم الدفع ٢ سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف.



وتبين أن المنزل ملك ابراهيم البطة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين وهم السيد محمد السيد، ومحمد سعد عبد العال، ومصطفى مصباح محمد، ومحمدابراهيم سعد، وايه السيد محمد، وتم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرر محضر بالواقعة.



وعلي صعيد اخر تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من قوة الحماية المدنية بالدقهلية من استخراج جثمان طبيب أسنان بعد انقلابه سيارته بالبحر الصغير، بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لقوات الإنقاذ النهرى بغرق شاب بالبحر الصغير بقرية سلكا مركز المنصورة..



وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم استخراج جثمان الدكتور مصطفي إبراهيم البغدادي طبيب أسنان، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.



وعلي صعيد اخر قررت محكمة جنح أول المنصورة، حبس سنه وكفالة الفين جنيها كحكم اول درحة في قضية محامي المنصورة محمد ع. ج، 44 سنة، المتهم بالتعدي على ضابط شرطة أثناء وجوده في كمين لمتابعة تطبيق حظر التجوال.



وكانت الجلسة الماضية شهدت حضور عدد كبير من المحامين وطالبوا بإخلاء سبيل المحامي بضمان النقابة العامة والنقابة الفرعية واستكمال التحقيق من خلال قاضي تحقيق، وليس النيابة العامة مع ضم جميع المحاضر الخاصة وجميع الكاميرات المراقبة بمكان الواقعة.



ترجع وقائع القضية إلى 9 مايو الماضي، حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من أحد الكمائن بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي للكمين بسيارته، وصدمه لضابط حاول إيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط.



تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.



وشكَّل مدير المباحث فريق بحث، وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المحامي ويدعى «محمد ع. ج»، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.





تكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طلخا في محافظة الدقهلية، جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طالبة مقتولة، داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز طلخا، يفيد العثور على جثة إيمان ع. 21سنة، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الواقعة.