نجم نابولي يمدد عقده مع الفريق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أعلن نادي نابولي الإيطالي، تجديد عقد لاعبه البلجيكي درييس ميرتينز الهداف التاريخي للنادي، لمدة عامين آخرين مع خيار التمديد لعام آخر مع أبناء جنوب إيطاليا.

وذكر النادي في بيان أنه أنهى مفاوضات طويلة مع الدولي البلجيكي: قائلا "ميرتينز وقع على عقد لعامين آخرين مع خيار التمديد لعام ثالث".

وسجل ميرتينز /33  عاما/، هدفه رقم 122 مع النادي في المباراة التي تعادل فيها الفريق 1 / 1  أمام إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا، ليتأهل الفريق بعد فوزه 2 /1  في مجموع المباراتين، حيث يتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين للفريق بفارق هدف أمام زميله السابق السلوفاكي ماريك هامسيك.

وكان ميرتينز انضم لنابولي عام 2013  قادما من أيندهوفن الهولندي، حيث فاز بكأس إيطاليا بعد انضمامه للفريق بعام.

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