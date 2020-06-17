أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - تيرني - ماري.

خط الوسط : ساكا - جندوزي - تشاكا - ويلوك.

خط الهجوم : اوباميانج - نيكتاه.





ويحل فريق أرسنال في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يتحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب خلف ليفربول المتصدر.



