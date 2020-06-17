تعرف على تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - لابورت - جارسيا - ميندي.
خط الوسط : جوندوجان - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق ليفربول متصدر الترتيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي آرسنال

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

أجويرو يغيب عن التشكيل الأساسي امام ويست هام

التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مواجهة إيفرتون بالبريميرليج

جوارديولا يعلن تشكيل السيتي لمواجهة كريستال بالاس

تشكيل مانشستر سيت الرسمي ضد أتالانتا.. مشاهدة مباراة مانشستر سيت وأتلانتا بث مباشر beIN SPORTS مجانًا

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية أمام نيوكاسل .. رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر bein sport

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟