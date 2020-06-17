تعرف على تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - جارسيا - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.





ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق ليفربول متصدر الترتيب.



