"بقيمة 6.7 مليار دولار"..أحمد موسى يكشف صفقة مشبوهة بين أردوغان والسراج (فيديو)



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن هذا الوفد يزور السراج في ليبيا وينفذ مشروعات في الطاقة والبترول بهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي "، موضحا أن الصفقة تقدر بقيمة 6.7 مليار دولار هي مشروعات تركية.



وعلق الإعلامي على الصفقة المشبوهة قائلًا:" السراج قرر أن يبيع ثروات الشعب الليبي إلى الأتراك، وتركيا ترغب في السطو على مقدرات الشعب الليبي، وأردوغان يرغب في حصد ثمار ثروة ليبيا"، متابعا: "ديه لسه أول طالعة بس".



كان الجيش الوطني الليبى قد أكد أن تركيا تعمل على تجهيز قاعدة الوطية لاستخدامها عسكريًا.



ودفع الجيش الليبى خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوات الكتيبة 302 صاعقة توجهت إلى غرب سرت، ونشرت صورا أظهرت تحرّك عشرات الآليات العسكرية بكامل عتادها وأفرادها نحو مدينة سرت.



من جانب آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الهدوء يخيم على كافة محاور القتال بمدينة سرت، لكنه لا يستبعد تصعيدا عسكريا محتملا خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل تمسك حكومة الوفاق بمعركة سرت، بإطلاقها شروطا مجحفة وتعجيزية للقبول بدعوات وقف إطلاق النار والدخول في حوار لتسوية الأزمة الليبية.





عرض الإعلامي أحمد موسى، وثيقة على الهواء، تكشف عن إرسال تركيا وفدا إلى ليبيا مكون من 27 شخصا، ويضم وزير المالية التركي ووفدا من رئاسة الجمهورية التركية. لعقد صفقة مشبوهة مع فايز السراج.