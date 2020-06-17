رونالدو يقوم هجوم يوفنتوس ضد نابولي في نهائي كأس إيطاليا

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس إيطاليا.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : كوادرادو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - ساندرو.

خط الوسط : بينتانكور - ماتويدي - بيانيتش.

خط الهجوم : ديبالا - كريستيانو رونالدو - دوجلاس كوستا.





وأطاح فريق يوفنتوس بنظيره فريق ميلان من دور النصف نهائي في البطولة بعد التعادل سلبيا في اليوفي ارينا والتعادل أيضا ولكن إيجابيا في ملعب السان سيرو.



