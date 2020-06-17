روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:00 م
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أنها بدأت مع مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقالت وزارة الدفاع: إنها "تبدأ الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا"، لافتة إلى أن "وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإطلاق هذه التجارب".
وأوضحت: أنه "تم تنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين، بما في ذلك نسبة العسكريين والمدنيين، الذين سيجري تطعيمهم باللقاح".
كما ذكرت أن من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوما قيد العزل الصحي، مبينة أن الغرض من هذه المرحلة للاختبارات تكمن في تدقيق أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.
وفي وقت سابق، قال مدير مركز "غاماليا" ألكسندر غينتسبورغ: إن "التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة شهر ونصف"، لافتاً إلى أن "تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,327 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,358 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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