روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد كورونا





أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أنها بدأت مع مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت وزارة الدفاع: إنها "تبدأ الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا"، لافتة إلى أن "وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإطلاق هذه التجارب".





وأوضحت: أنه "تم تنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين، بما في ذلك نسبة العسكريين والمدنيين، الذين سيجري تطعيمهم باللقاح".





كما ذكرت أن من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوما قيد العزل الصحي، مبينة أن الغرض من هذه المرحلة للاختبارات تكمن في تدقيق أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.





وفي وقت سابق، قال مدير مركز "غاماليا" ألكسندر غينتسبورغ: إن "التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة شهر ونصف"، لافتاً إلى أن "تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي".



