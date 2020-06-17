تراجع كبير فى الانتاج النفطي بالولايات المتحدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أظهرت تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية والصادرة اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 10.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو  الجاري مقابل 11.100 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

ووفقاً للتقرير، هبطت واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 6.642 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاض بمقدار 222 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق له.

في حين ارتفعت صادرات النفط الأمريكي بنحو 23 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي مسجلة 2.462 مليون برميل يومياً.

وتراجعت صافي واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 600 ألف برميل يومياً خلال نفس الأسبوع الماضي مسجلاً 4.180 مليون برميل يومياً.

وكشفت بيانات منفصلة، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الأسبوع.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 1 بالمائة مسجلاً 37.98 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 40.74 دولار للبرميل.

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