أمير تبوك يعلن تعافي 80% من مصابي كورونا بالمنطقة

أعلن أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير ومبشر، لافتا إلى أن نسبة التعافي بين المصابين في المنطقة تجاوزت 80%، مشيداً بالجهود الكبيرة التي أدتها الجهات المختصة لحماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا، معتبراً إياها ملحمة وطنية تسجل لهم مقارنة مع ما يحدث في العالم.





ووصف الدفعة الـ12 من خريجي جامعة فهد بن سلطان بالأميز بين الدفعات السابقة، لما مرت به من ظروف مميزة واستثنائية.





وأضاف خلال رعايته أمس احتفالية التخريج التي ضمت 305 طلاب وطالبات: يسعدني أن أكون معكم لمشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم، ودفعتكم مميزة لأنها تمر بظروف مميزة، ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة، وسط هذه الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم لتنطلقوا إلى آفاق أخرى، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن بصورة عامة، ما يؤكد حرصها على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشاريع كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشاريعها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان.





حضر الاحتفالية المقامة في مقر الجامعة مديرو الجهات الحكومية والعسكرية والطلاب والطالبات الأوائل، فيما شارك الخريجون والخريجات والبالغ عددهم 254 من حملة درجة البكالوريوس في 11 تخصصا، و51 طالبا وطالبة في 4 تخصصات في مرحلة الماجستير،في الاحتفالية، عبر الاتصال المرئي.





وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة في السعودية 141234 حالة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالات المسجلة وعددها "4919" حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.





وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 1091 حالة، بستجيل 39 حالة وفاة جديدة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إجراء 23484 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصًا.