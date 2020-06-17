أمير تبوك يعلن تعافي 80% من مصابي كورونا بالمنطقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:01 م
أمير تبوك
أمير تبوك
الفجر السعودي
أعلن أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير ومبشر، لافتا إلى أن نسبة التعافي بين المصابين في المنطقة تجاوزت 80%، مشيداً بالجهود الكبيرة التي أدتها الجهات المختصة لحماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا، معتبراً إياها ملحمة وطنية تسجل لهم مقارنة مع ما يحدث في العالم.

ووصف الدفعة الـ12 من خريجي جامعة فهد بن سلطان بالأميز بين الدفعات السابقة، لما مرت به من ظروف مميزة واستثنائية.

وأضاف خلال رعايته أمس احتفالية التخريج التي ضمت 305 طلاب وطالبات: يسعدني أن أكون معكم لمشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم، ودفعتكم مميزة لأنها تمر بظروف مميزة، ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة، وسط هذه الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم لتنطلقوا إلى آفاق أخرى، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن بصورة عامة، ما يؤكد حرصها على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشاريع كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشاريعها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان.

حضر الاحتفالية المقامة في مقر الجامعة مديرو الجهات الحكومية والعسكرية والطلاب والطالبات الأوائل، فيما شارك الخريجون والخريجات والبالغ عددهم 254 من حملة درجة البكالوريوس في 11 تخصصا، و51 طالبا وطالبة في 4 تخصصات في مرحلة الماجستير،في الاحتفالية، عبر الاتصال المرئي.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة في السعودية 141234 حالة.

وقالت وزارة الصحة، إن الحالات المسجلة وعددها "4919" حالة، 52%من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و30% من الحالات للإناث، و70% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 1091 حالة، بستجيل 39 حالة وفاة جديدة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إجراء 23484 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1167766 فحصًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابي كورونا تعافي المنطقة المسبب أمير تبوك

أخبار تهمك

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" تعلن عن شفاء 6 حالات و165 حالتهم مستقرة

"الصحة" تكشف عن عدد الحالات المصابة والمعافاة من كورونا

الصحة السعودية تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات لـ4

العاهل البحريني وسلطان عمان يبحثان سبل مواجهة كورونا

الصحة السعودية: 1325 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 1905 حالات إصابة في المملكة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟