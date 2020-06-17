الأمين العام السابق للأمم المتحدة "يسخر" من ديبلوماسية ترامب





بان كي مون

قال

قام الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بانتقاد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، لافتأً إلى أن الزعيم كيم جونج أون قام باستغلال "الأنا المتضخمة" لدي ترامب.وجاء هذا الانتقاد من بان كي مون، وسط توتر بين كل من كوريا الشمالية والجنوبية، وفيما أقدمت الجمهورية الشيوعية المعزولة على تدمير مكتب الاتصال الذي كان يتولى التنسيق مع الجنوب، في المنطقة الحدودية.وأوضح أن كيم جونج أون استغل عاملي الأنا وحب النفس لدى ترامب، في القمم الثلاث التي عقدها الزعيمان لأجل التوصل إلى تسوية ونزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفاً أن "كوريا الشمالية نجحت كما يبدو من خلال هذه القمم في انتزاع صفة الدولة النووية".في حوار مع صحيفة "تايم": إنه "كان قلقا جدا بسبب اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية"، مضيفا أن الولايات المتجدة غيرت موقفها من بيونغيانغ وصارت أكثر قبولا لما يصدر عنها.وذكر أن ترامب لا يرى مانعا في قيام كوريا الشمالية بتجارب صاروخ محدودة المدى، ما دامت غير قادرة على وصول الأراضي الأميركية "لكن الأمر لا يتعلق بأمن الولايات المتحدة فحسب، بل بأمن البشرية برمتها"، حسب بان كي مون.وعقد ترامب وكيم جونغ أون، ثلاث قمم، فالتقيا أول مرة في سنغافورة في يونيو 2018، ثم عقدا قمة ثانية في فيتنام، في فبراير 2019، وفي المرة الثالثة، التقيا بشكل عابر في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.ووقعت واشنطن وبوينغيانغ اتفاقا لأجل نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن تطبيقه لم يشهد أي تقدم، في ظل إصرار الولايات المتحدة على أن تنفذ كوريا الشمالية كافة التنازلات قبل تخفيف العقوبات، بينما أصرت بيونغيانغ على نيل مقابل لإقدامها على خطوات في طريق التخلص من الترسانة النووية وكبح البرنامج الصاروخي.