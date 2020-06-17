جاتوزو يُعلن تشكيل نابولي لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق يوفنتوس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس إيطاليا.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : ميريت.

خط الدفاع : دي لورينزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - روي.

خط الوسط : فابيان رويز - ديمي - زيلنسكي - كاليخون.

خط الهجوم : ميرتينز - انسيني.





وكان فريق نابولي قد تأهل للمباراة النهائية لكأس إيطاليا بعد تفوقه على فريق إنتر ميلان في منتصف نهائي البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



