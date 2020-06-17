عرض خرافي من نيوكاسل لخطف هداف الكالتشيو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نيوكاسل يعد عرضاً ضخماً، من أجل التعاقد مع مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن نيوكاسل مستعد لإنفاق 135 مليون يورو إجمالاً للحصول على نجم وهداف لاتسيو إيموبيلي.

ويعد صندوق الاستثمار العام السعودي عرضاً هائلاً للاعب الدولي الإيطالي، الذي سجل 27 هدفاً في 26 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة، أن نيوكاسل سيقدم لإيموبيلي عقد مدته 5 سنوات براتب صاف قدره 8 ملايين يورو (إجمالي 16 مليون يورو سنوياً)، بالإضافة إلى رسوم نقل تبلغ 55 مليون يورو إلى لاتسيو.

وينتهي عقد إيموبيلي في لاتسيو في يونيو 2023، لكن أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه سيوقع صفقة جديدة في أولمبيكو هذا الصيف.