لأول مرة.. حكيم يكشف عن كواليس كليب "الموضة السنة دي"

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كشف النجم حكيم عن كواليس كليب الموضه ، بنشر بڤيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وعلق علي الڤيديو : كواليس أول مرة تشوفوها من ڤيديو كليب الموضه السنة دي ، من ألبوم الراجل الصح 2020 .



يشار أن كليب الموضة السنة دي من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز المليون



يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.



وأغنية "قلبي يا ناس" من ألبوم "الراجل الصح" وطرحها خلال شهر فبراير أحتفالًا بعيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج مازن نيازي.



أغنية "قلبي يا ناس" اغنية رومانسية، من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، وحققت الأغنية نجاحات ضخمة عبر "يوتيوب".



