إنتر ميلان يخطط لضرب عصفورين بحجر مارتينيز

استقر نادي إنتر ميلان الإيطالي، على الموافقة علي بيع عقد لاعبه لاوتارو مارتينيز والاستفادة من العائد المادي للصفقة وذلك لعقد صفقتين مدويتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقرير صحفي إيطالي نُشر اليوم الأربعاء.





حيث قالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن مسؤولي إنتر ميلان يراقبون الثنائي، أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، والبرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى أن الدولي المغربي يرفض العودة إلى الريال، بعد انتهاء إعارته، لعدم قبوله الجلوس بديلًا لداني كارفاخال.





ويخطط إنتر للاستفادة من أموال البيع المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، لتقديم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي، وينوي إنتر تعويض رحيل لاوتارو بالتعاقد مع جيسوس، الذي يعتبر هدفًا أيضًا ليوفنتوس، وذلك من خلال تقديم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو للبرازيلي.



