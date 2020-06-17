إنتر ميلان يخطط لضرب عصفورين بحجر مارتينيز

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر نادي إنتر ميلان الإيطالي، على الموافقة علي بيع عقد لاعبه  لاوتارو مارتينيز والاستفادة  من العائد المادي للصفقة وذلك  لعقد صفقتين مدويتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقرير صحفي إيطالي نُشر اليوم الأربعاء.

حيث قالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن مسؤولي إنتر ميلان يراقبون الثنائي، أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، والبرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى أن  الدولي المغربي يرفض العودة إلى الريال، بعد انتهاء إعارته، لعدم قبوله الجلوس بديلًا لداني كارفاخال.

ويخطط إنتر للاستفادة من أموال البيع المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، لتقديم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي، وينوي إنتر تعويض رحيل لاوتارو بالتعاقد مع جيسوس، الذي يعتبر هدفًا أيضًا ليوفنتوس، وذلك من خلال تقديم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو للبرازيلي.

و توقع التقرير  رفض مانشستر سيتي بيع جيسوس، ويستعد لزيادة راتبه السنوي من 5 ملايين إلى 7 ملايين يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مارتينيز انتقالات انتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ أقل من ساعتين

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يهدد برشلونة

إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة في لاوتارو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز يقول كلمته الأخيرة من الانتقال إلى برشلونة

إنتر ميلان يحسم قراره بشأن لاوتارو مارتينيز

مانشستر سيتي يهدي برشلونة صفقة ذهبية

المستفيد الأول من بيع لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟