28 % تراجع في الصادرات اليابانية بسبب كورونا

تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 3ر28% على أساس سنوي إلى 18 .4 تريليون ين (39 مليار دولار) في مايو بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) في معظم الدول.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن تقرير حكومي ياباني اليوم، أن هذه القراءة تمثل تراجعًا للشهر الثامن عشر على التوالي، بسبب هذه الجائحة التي أثرت بقوة على الاقتصاد الياباني الموجه للتصدير.

وذكر التقرير ان الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6 .50% مقارنة بالعام السابق إلى 4 .588 مليار "ين"، وهبطت صادرات السيارات بنسبة 9 .78% وقطع غيار السيارات بنسبة 2 .73%.





وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 9 .1% على أساس سنوي إلى 1 .1 تريليون "ين"، وتراجعت الواردات 2% إلى 5 .1 تريليون "ين"، كما حدث عجز تجاري بقيمة 4 .833 مليار "ين" نتيجة هبوط الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 2 .26% إلى 5 تريليون "ين".