رنا سماحة تشعل استجرام في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .



وظهرت رنا بالصورة بإطلالة كاچول ، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون چينز أزرق ، كما اعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها ووضعت ميكب هادئ وجذاب فزادها جمالا.



وتستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أستاذ تمثيل" من ألبومها الشهر المقبل، وذلك بعد فترة من تأجيل طرح الألبوم بسبب الظروف التي تمر بها مصر.



أغنية "أستاذ تمثيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، من ألحان محمد الفخراني، ومن توزيع زيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.