ما هو عقار ديكساميثازون DEXAMETHASONE المستخدم في علاج كورونا وسعره بالأسواق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:34 م
ديكساميثازون DEXAMETHASONE
ديكساميثازون DEXAMETHASONE
ديكساميثازون DEXAMETHASONE ، انتشرت العديد من أسماء الأدوية والعقاقير الطبية التي تستخدم في علاج أثار وأعراض كورونا، برغم عدم التوصل إلى لقاح إلى هذا التوقيت، يمكنه مكافحة والتصدي لكورنا.

عقار ديكساميثازون DEXAMETHASONE

وتصدر عقار ديكساميثازون DEXAMETHASONE "تريند" محرك البحث الشهير جوجل اليوم الثلاثاء، بعدما توصل علماء بالمملكة المتحدة إلى أنه ذات ت|أثير في خفض معدل وفيات كورونا، المحتجزة داخل المستشفيات، ولايمًا من يعانون ضيقًا بالتنفس.

أهمية ديكساميثازون DEXAMETHASONE

وقال العلماء إن دواء ديكساميثازون DEXAMETHASONE خفض نسبة الوفيات بمعدل الثلث تقريبًا وخُمس المصابين من يحتاجون للأكسجين، وهي نتيجة إيجابية لهذا العقار التي جعلتالعلماء إلى السعي من أجل اعتماده كعقار جديد.

أسعار ديكساميثازون DEXAMETHASONE

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن سعر ديكساميثازون DEXAMETHASONE رخيص جدًا حيث لا يتعدى الـ5 حنيهات استرليني، ما يعادل 6.30 دولار أمريكى، رغم تمتعه بمفعول قوي تجاه حالات ضيق التنفس، وهو ما يزيد اهتمام أوروبا به ولجوئها لاستخدامه في الأيام المقبلة للتخلص من كورونا المستجد "كوفيد-19".

فعالية ديكساميثازون DEXAMETHASONE

ويحتوي ديكساميثازون DEXAMETHASONE على مادة ذات الكفاءة والتي أثبتت نجاحها في علاج مرضى فيروس كورونا، والتي أوضحت أنه يقلل من خطر الوفاة بنسبة الثلث للمرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي، وبنسبة الخمس للمرضى العاديين، ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة.

ديكساميثازون DEXAMETHASONE وحالات كورونا

وتشير التوقعات إلى أن عقار ديكساميثازون DEXAMETHASONE كان من الممكن أن ينقذ مابين 4000 إلى 5000 آلاف شخص لو تم استخدامه فى وقت سابق من فيروس كورونا، وذلك للفائدة الكبيرة ولاسيمًا فى الدول الفقيرة التى تعانى من أعداد كبيرة من المرضى.

تجارب ديكساميثازون DEXAMETHASONE

وأجريت تجارب ديكساميثازون DEXAMETHASONE بأكثر من 175 مستشفى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدعم من العاملين والأطباء، وخلال 28 يوما تراجع معدل الوفاة من 40% إلى 28% للأشخاص الذين يحتاجون للتنفس الصناعى.

ما قدمه ديكساميثازون DEXAMETHASONE

وساهم ديكساميثازون DEXAMETHASONE  في تقليل خطر الموت لمرضى فيروس كورونا الذين لا يحتاجون للتنفس الصناعى فـ41%، أما الذين يحتاجون للأوكسجين فـ25%، وللذين لا يحتاجون للتدخل التنفسي قرابة الـ13 بالمائة، وهي معدلات جيدة.

ديكساميثازون DEXAMETHASONE وحالات كورونا الحرجة

وأكد خبرا ء أن ديكساميثازون DEXAMETHASONE أول دواء ثبت أنه يحسن البقاء على قيد الحياة ولذلك فإنه من التوقع أن يصبح استخدامه شائها فى الفترة المقبلة، وذلك بعدما قلل من وفيات المرضى الذى دخلوا المستشفى واستخدموا أجهزة التنفس الصناعى.

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