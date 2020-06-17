المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:35 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
الفجر الرياضي

 

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة اقتراب نجم الفريق طاهر محمد طاهر من الأهلي.

 

وأكد عادل، أن المقاولون لم يتلق أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل".

 

وأوضح المشرف على الكرة بالمقاولون، أن الفريق  لم يتلق مفاوضات لضم اللاعب من النادي الأهلي ومستغرب من تلك الأنباء".

 

وعن موافقة المقاولون بشأن بيع اللاعب، أوضح: "كل شيء بأوانه وننتظر عروضا رسمية لضم اللاعب".

 

وكانت انتشرت أخبار عديدة في الأيام القليلة السابقة عن توقيع طاهر محمد طاهر مع الأهلي، ورحيله عن المقاولون العرب.

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