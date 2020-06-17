مجموعة صور تزيد الشكوك حول مشاركة صلاح أمام إيفرتون
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:33 م
الفجر الرياضي
قامت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي التي تبث باللغة العربية، بنشر صور لاعبي الفريق في تدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة نادي ايفرتون المحدد لها 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وفي لقطة غامضة لم يظهر الدولي المصري محمد صلاح في معظم صور التدريبات، والتي شملت اغلب لاعبي الفريق، وهو ما اثار الشكوك حول غيابه عن التدريبات بسبب الاصابة التي يعاني منها خلال الفترة الماضية.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية، أكدت أن النجم المصرى محمد صلاح بات جاهزاً للمشاركة فى مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى ليفربول وإيفرتون، المحدد لها 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج.
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