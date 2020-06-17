الصحة العالمية: هناك بوادر أمل في مكافحة تفشي جائحة كورونا





قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، إنها ترى بوادر أمل في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لكنها شددت على ضرورة مواصلة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس.





وصرح المدير العام للصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس: بأن "هناك بوارق أمل في مكافحة الفيروس، على الرغم من تسارع انتشار الحالات في عدد كبير من دول العالم".





ورحب "غيبريسوس" بنتائج اختبارات دواء "ديكساميثازون" في المملكة المتحدة البريطانية لعلاج المصابين في حالات حرجة بفيروس كورونا، واصفا إياها بـ"الأخبار المسعدة جدا".





وشدد على أن العالم بحاجة إلى مزيد من العلاجات لمكافحة الفيروس، خاصة لعلاج المرضى من ذوي الحالات الطفيفة أو المتوسطة، مؤكداً على ضرورة أن يتزامن ذلك مع على الحد من أعداد الإصابات بالمرض.





وتشهد دول كثيرة كانت تعتبر سابقا أكبر بؤر لتفشي فيروس كورونا، تراجعاً ملموساً في مؤشرات ارتفاع الإصابات والوفيات بالمرض، لكن ذلك يأتي في الوقت الذي تسجل فيه بلدان أخرى، على رأسها في منطقة أمريكا اللاتينية، زيادة متسارعة لهذه المعدلات.





وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، المصادقة على استخدام "ديكساميثازون"، وهو دواء رخيص مضاد للالتهابات يعتمد منذ أكثر من 60 عاما ضد عدد من الأمراض الأخرى، في علاج المصابين بفيروس كورونا، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض" بين الأشخاص الذين يتلقون الأوكسجين أو المربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي.



