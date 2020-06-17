راموس ينافس كومان على رقم قياسي في الليجا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني أصبح على أعتاب تحقيق رقم قياسي تاريخي في بطولة الدوري الإسبانية.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن راموس تمكن من معادلة رونالد كومان كأكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني برصيد 67 هدفًا في مواجهة الملكي السابقة أمام إيبار.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه بعد الهدف الذي سجله راموس في مرمى إيبار في الجولة الثامنة والعشرين من الليجا وصل إلى الهدف رقم 67 في الدوري الإسباني وأصبح على بعد هدف لكي يكسر هذا الرقم القياسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو راموس خاض 39 مباراة عندما كان يلعب مع إشبيلية في الدوري الإسباني وسجل هدفين بينما لعب النجم الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا مع ريال مدريد 445 مباراة في الليجا وتمكن من تسجيل 65 هدفًا حتى الآن.



