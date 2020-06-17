خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:26 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علي نبوي
 
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر التطورات مع مسؤولو نادي المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء إن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، استغل زيارة محسن صلاح رئيس المقاولون العرب ومحمد عادل المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل إلى النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وقام بالحديث معهم حول انتقال طاهر إلى القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر بأن بيبو قام بالتفاوض مع رئيس المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة حول انتقال طاهر لصفوف النادي الأهلي في ظل رغبة الجهاز الفني للنادي الأحمر بضم اللاعب.

وتابع المصدر بأن رئيس المقاولون العرب رحب بانتقال اللاعب إلى الأهلي في ظل العلاقة الطيبة بين كلا الناديين.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المادي بين كلا الناديين هو المتبقي لإتمام الصفقة وأن هناك رغبة من مسؤولو النادي المقاولون العرب للحصول على لاعب من الفريق الأحمر على سبيل الإعارة بجانب المبلغ المالي لإتمام الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة طاهر محمد طاهر المقاولون العرب المقاولون الأهلي

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ أقل من ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| السيسي يشارك في قمة صينية إفريقية لمكافحة كورونا

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على الصفقات المتوقعة للأهلي بالميركاتو الشتوي

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون لضم "طاهر"

30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي

غدأ.. الكشف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم بديل رمضان صبحي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟