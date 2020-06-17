خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:26 م
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر التطورات مع مسؤولو نادي المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مصدر داخل القلعة الحمراء إن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، استغل زيارة محسن صلاح رئيس المقاولون العرب ومحمد عادل المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل إلى النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وقام بالحديث معهم حول انتقال طاهر إلى القلعة الحمراء.
وأضاف المصدر بأن بيبو قام بالتفاوض مع رئيس المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة حول انتقال طاهر لصفوف النادي الأهلي في ظل رغبة الجهاز الفني للنادي الأحمر بضم اللاعب.
وتابع المصدر بأن رئيس المقاولون العرب رحب بانتقال اللاعب إلى الأهلي في ظل العلاقة الطيبة بين كلا الناديين.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المادي بين كلا الناديين هو المتبقي لإتمام الصفقة وأن هناك رغبة من مسؤولو النادي المقاولون العرب للحصول على لاعب من الفريق الأحمر على سبيل الإعارة بجانب المبلغ المالي لإتمام الصفقة.
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