تراجع قياسي بمبيعات السيارات بأوروبا في مايو

تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50 % في مايو

17 يونيو 2020 وقت الإنشاء: 11:06 AM اخر تحديث: عدد القراءات: 138

article

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي بنسبة 52.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.





ونقلت وكالة الأنباء الالمانية عن بيانات اقتصادية نشرت اليوم ان اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي سجل حوالي 581 ألف سيارة جديدة في الاتحاد خلال الشهر الماضي، مقابل 1.21 مليون سيارة في مايو من العام الماضي.

وأشارت إلى ان سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي يعاني من تراجع قياسي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أن المبيعات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبة 55 % تقريبا وفي أبريل بنسبة 75%.

يذكر أن أكبر أسواق السيارات بالاتحاد الأوروبي قد تراجعت مبيعاتها بنسبة 72.7 % سنويا خلال الشهر الماضي في إسبانيا وبنحو 50 في المئة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا.