الصحة توفر حقائب علاج كورونا للمحامين مجانا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:20 م
رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
أسماء قورة - آيات عامر
وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد بحقائب العلاج مجانا. 

وأوضح رجائي عطية نقيب المحامين، في بيان له اليوم أن الوزيرة رفضت أن تتقاضى من النقابة أي تكلفة، مؤكدا أنه سيتم إرسال حقائب العلاج إلى المحامين في أماكنهم.

وكان شارك رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد، عبر الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للاتحاد الأستاذ ناصر كريوين، إضافة للأمناء العامين المساعدين الأساتذة الآتين: "يحيى التوني - مصر، سيد عبد الغني - مصر، ماجد حنا -مصر، سميح خريس – الأردن، أحمد القحطاني – الكويت، سعاد ياسين – البحرين".

وقال رئيس الاتحاد، إن أوروبا نجحت في الاتحاد الأوروبي والتكافل الاقتصادي رغم اختلاف لغاتها، ونحن أبناء الأمة العربية أصولنا واحدة وقوميتنا واحدة ولغتنا واحدة، وأملي كبير في أننا بتعاوننا معًا سنقدم الخير والنماء لأمتنا العربية وللمحاماة في كافة أقطارنا العربية، مضيفا أنه أصدر بيانا اليوم نصه الآتي:

يدين نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ويشجب بقوة هو والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي اعتقال ميليشيات أردوغان في ترهونة بليبيا للعمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق ويطالبون بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها.

وفي سياق آخر، أكد "عطية"، على أهمية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يبحث تعديله خلال الفترة الراهنة وفقا لقرار صادر منذ عدة أشهر، مشددا على ضرورة أن يكون الاجتماع لبحث هذا الشأن وجها لوجه لأهمية الأمر وما يحتاجه من نقاش مباشر، هذا فضلا عن أنه أخطر بالاجتماع مساء الاثنين، ولم ترسل إليه الأوراق إلا بعد العاشرة مساءً عبر الواتس آب.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد، على دعمه للبيان الصادر عن نقابة مصر، معلنا أن الأمانة العامة للاتحاد سيصدر عنها بيانا في ذات الشأن، لشجب الاعتداء على العمال المصريين، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وفي أي أرض عربية.

وعن النظام الأساسي، قال "الكريوين"، إنه بالتأكيد سيكون هناك لقاء على أرض الواقع نبحث عقده في أقرب وقت بالقاهرة وفقا للظروف الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسي.

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