"كلٌ يغني على ليلاه".. السعداء والتعساء بعودة الدوري المصري (تقرير)

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عودة النشاط الرياضي خلال الشهر المقبل، حيث أكد استئناف التدريبات الجماعية للأندية بداية من 20 يونيو الجاري، على أن تستكمل المنافسات الرياضية ومن بينها الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





قرار الوزير باستئناف الدوري المصري بعد فترة توقف 3 أشهر تقريبًا، تسبب في انقسام كبير في الوسط الكروي المصري، حيث جاء هذا الخبر سعيدًا بالنسبة لبعض الأندية والمستفيدين من عودة النشاط، بينما كان بمثابة صدمة قوية للبعض الآخر الذي يمثل استئناف الدوري ضررًا لهم على مستوي المنافسة بالبطولة، فضلا عن الخوف من الإصابة بالفيروس اللعين المنتشر بشكل كبير في مصر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير السعداء والتعساء بعودة بطولة الدوري المصري الممتاز:-





- السعداء

الأهلي

يأتي النادي الأهلي على رأس السعداء بقرار استكمال بطولة الدوري الممتاز، حيث أنه يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، ويعد المرشح الأول للتتويج بلقب البطولة، ويريد المارد الأحمر إضافة بطولة جديدة لخزينة بطولاته هذا الموسم.





المقاولون

من السعداء ايضًا نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وذلك لرغبته في استكمال العروض القوية التي قدمها بالمسابقة وإنهاء الدوري في مركز "الوصافة" لضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





بيراميدز

يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويفصله نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثاني، ويأمل في خطف وصافة الدوري من ذئاب الجبل والتأهل للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولي في تاريخه، بعد مشاركته هذا الموسم في الكونفيدرالية وتأهله لنصف نهائي البطولة.





فايلر

المدرب السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر من السعداء ايضا بعودة الدوري، حيث يتطلع للتتويج بلقب البطولة المحلية رفقة المارد الأحمر، بعدما قاد الفريق للصدارة بـ 49 نقطة وبدون أي هزيمة (16 انتصارا – تعادل وحيد)، ويسعي لحصد ثاني بطولاته مع الفريق بعد كأس السوبر المصري.





عماد النحاس

المدرب الشاب عماد النحاس سعيد ايضًا بعودة الدوري لرغبته في استكمال نتائجه وعروضه الجيدة مع المقاولون وتحقيق انجاز بالحصول على المركز الثاني رفقة ذئاب الجبل والصعود بالفريق لدوري أبطال إفريقيا.





عبد الله السعيد

قرار عودة الدوري بالتأكيد أسعد عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي يرغب في الحصول على لقب هداف الدوري هذا الموسم بعدما تصدر الترتيب برصيد 13 هدفًا، كما أنه يريد زيادة غلته التهديفية والتقدم في قائمة نادي المائة بعدما وصل رصيد أهدافه لـ 103 هدفًا وبات على بعد 3 أهداف من رقم محمد أبوتريكة صاحب الـ106 هدفًا.





حسام البدري

مدرب منتخب مصر حسام البدري من المستفيدين بعودة الدوري الممتاز حيث أن هذا القرار يصب في مصلحة الفراعنة، حيث يمنح اللاعبين فرصة للعودة للمشاركة في المباريات واستعادة مستواهم ولياقتهم البدنية ويمكنه من متابعة العناصر الجديدة التي يمكن ضمها لصفوف المنتخب في الفترة المقبلة قبل الارتباطات الهامة التي تنتظر منتخبنا الوطني.





- التعساء

الزمالك

يتصدر الزمالك قائمة التعساء بقرار عودة الدوري الممتاز، خاصة وأنه ي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة وفقد فرص منافسته على اللقب هذا الموسم، وكان يأمل في إلغاء الدوري حتي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل حال الاعتماد على ترتيب الموسم الماضي بالنسبة للمتأهلين للبطولات القارية.





المصري

تضم قائمة المتضررين من عودة الدوري فريق المصري البورسعيدي والذي يحتل مركز متأخر في ترتيب المسابقة وفقد فرص المشاركة في احدي البطولات القارية الموسم المقبل، وكان يأمل في إلغاء المسابقة وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية بالموسم الجديد خاصة وأنه كان يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري بالموسم الماضي.





أندية القاع

من التعساء ايضًا بقرار عودة الدوري الممتاز ثلاثي المؤخرة وادي دجلة والمقاصة ونادي مصر، والذين كان يأملون في إلغاء الموسم الحالي واعتباره كأنه لم يكن، وإلغاء الهبوط حتي تضمن الأندية الثلاث البقاء في دوري الأضواء والشهرة بالموسم المقبل، بعدما كانوا على أعتاب الهبوط لدوري الدرجة الثانية.





مرتضى منصور

قرار عودة الدوري أغضب ايضًا مرتضى منصور والذي يرفض بشدة استئناف منافسات البطولة المحلية، بسبب ابتعاد فريقه عن المنافسة على اللقب وخوفًا من فيروس كورونا المنتشر في مصر، ورغبته في الاستعداد للموسم الجديد، بالإضافة لرغبته في عدم تتويج غريمه الأهلي باللقب والذي بات قريبًا منه، وطلب رئيس الزمالك إلغاء الموسم وإعلان موعد انطلاق الموسم الجديد لتبدأ الأندية الاستعداد له.