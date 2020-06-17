التخطيط: استثمارات واسعة في الصحة لزيادة أسرة العناية المركزة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن هناك استثمارات واسعة ستتم فى قطاع الصحة بزيادة نحو 77% فى حجم الاستثمارات الموجه لهذا القطاع، لزيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 77% وإضافة 300 سيارة إسعاف، وزيادة أسرة رعاية الأطفال بنسبة 78% أسرة رعاية الأطفال.





وأضافت"السعيد" خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن هناك خطة بمشاركة وزارة المالية لتجميد نفقات بعض البنود ذات الأولوية المنخفضة لمدة 6 أشهر، وإعطاء أولوية للمشروعات كثيفة العمالة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لصالح محطات رفع المياه لحماية مياه النيل.





وعن استثمارت التعليم، أوضحت أن هناك خطة لبناء نحو 34 ألف فصل جديد، كما سيتم تدشين عدد من المدارسة الموجه للطبقة المتوسطة كالمدارس اليابانية والمدارس الدولية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، كما أن هناك شراكة مع القطاع الخاص فى بناء المدارس التكنولوجية لربط الطالب بسوق العمل.





أما بالنسبة للبحث العلمي، أشارت هالة السعيد إلى أن هذا القطاع سيشد طفرة كبيرة خصوصا أن ترتيب مصر ارتفع بشكل ملحوظ فى مؤشر المعرفة العالمى بأكثر من 17 مركزا، وكذلك تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، كما احتلت الترتيب الأولى أفريقيا والحادى عشر عالميا فى التقنيات الناشئة. وأشار إلى أن كل محافظة سيكون لها ناتج قومى لكل منها ووضع مؤشر للتنافسية لكل محافظة.





جدير بالذكر، أن اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، انعقدت صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه.





وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس-عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، لا سيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.





وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.





وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.





وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2020/2021 والتوصية الواردة به.





وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للعام 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة.





كما أحال عبد العال، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار.



