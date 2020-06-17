حالي في زمن الكورونا .. منه فضالي بالكمامة بعد إثارة الجدل برغبتها في إجراء التحاليل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة منه فضالي ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت" منه"، في الصورة مرتدية كمامة، وعلقت على الصورة قائلة : حالي في زمن الكورونا , أنا مش عارفني .

ونالت الصورة على اعجاب العديد من متابعيها وجائت الكثير من التعليقات حيث علق أحد المتابعين :" ألف سلامة عليكي ، وتابع آخر خلي بالك من نفسك. "، و

يذكر أن خاضت منة فضالي، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج

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