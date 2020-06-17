انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، الموافق 18 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الحميس نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية

- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس، حيث تصل ذروة الارتفاع اليوم وتسجل القاهرة حوالي 39 درجة.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة تنتهي اليوم الأربعاء، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا وتصل لـ32 درجة على القاهرة.





ومن جهته، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مشيرا إلى إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.





وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تستقر يوم الخميس وتنخفض الحرارة 7 درجات مقارنة باليوم.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد سوف تنتهي اليوم، وسوف نشهد تحسن في الأحوال الجوية في فترات الليل، وسوف تنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من مساء اليوم مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.





وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة بنحو 4-5 درجات عن اليوم.



