الناقد الرياضي عبدالرحمن طارق: التعايش مع كورونا هو الحل مثلما حدث في أوروبا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:13 م
عبدالرحمن طارق
عبدالرحمن طارق

أشاد الناقد الرياضي عبدالرحمن طارق، بقرار الدولة في عودة الدوري المصري مرة أخرى عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعودة الروح مرة أخرى إلى الرياضة، واصفًا القرار بأنه قرار صائب وحكيم وفي وقت حاسم، من قبل وزير الرياضة أشرف صبحي.

 

 وأضاف عبدالرحمن طارق، في تصريحات تلفزيونية أن عودة الدوري مهمة للغاية خلال الفترة الجارية لعدة أسباب أبرزها عودة الأنشطة الرياضية والتعايش مع كورونا مثلما حدث في أوروبا وبعض البلاد العربية.

 

وتابع "طارق"، أن هذا ينعكس بالإيجاب على كل العاملين بالإعلام والصحافة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذا بعد إعلان بعودة الأنشطة الرياضية وعمل الجميع في الإعلام الرياضي عقب حالة الركود التي أصابت المجال منذ أكثر من 3 أشهر.

 

وأردف الناقد الرياضي عبدالرحمن طارق: "عودة الدوري ستساهم أيضا في تجهيز الأندية المشاركة في بطولة افريقية وتكون محطة لاقتناص البطولة سواء دوري الأبطال أو الكنفدرالية"، مضيفًا بأن جميع اللاعبين يتمنون عودة الدوري واستئناف المسابقة عكس مسؤولي الأندية".

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