وُلدت بدون مرئ.. نجاح عملية زراعة قولون لرضيعة بالإسكندرية



وقال الدكتور صابر وهيب في تصريح صحفي إنه يتعرض بعض الأطفال لعدم وجود مرئ تشريحيًا أو وظيفيًا، وذلك لوجود عيب خلقي بالمرئ لولادة الطفل بدونه أو نتيجة شرب مواد كاوية في الأطفال ذوي الاعمار من سنة إلى 5 سنوات.



وأضاف أن حالة الطفلة"مليكة" أنها ولدت بدون مرئ وتم إجراء عملية زرع قولون ليقوم بوظيفة المرئ وعمرها 7 شهور والعملية من أكبر عمليات جراحة الأطفال ويجري خلالها نقل القولون من البطن بأوعيته الدموية لزرعه بالرقبة والصدر وراء القفص الصدري.



وأتبع أن الطفلة ظلت داخل المستشفي 5 أيام فقط وخرجت في اليوم السادس في تحسن، وأنها تستطيع البلع بشكل طبيعي وتعتبر هذه الفترة بسيطة للتواجد بالمستشفي بعد إجراء جراحة متقدمة وذات مهارة هو نتيجة إستخدام تقنيات حديثة مبنية على خبرات واسعة في تحضير الطفل قبل وأثناء الجراحة.



وفي سياق أخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تسجيل 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، مؤكدة خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.



من جهته، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.



وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.



وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



تمكن فريق طبي من جراحي الأطفال داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية من زراعة قولون لطفلة عمرها 7 شهور، ولدت بدون مرئ، وذلك برئاسة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الاطفال والاختلافات الخلقية كلية الطب جامعة الإسكندرية.