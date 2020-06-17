15 % ارتفاع جديد بمعدل التضخم في السودان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
 قالت وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23 بالمئة في مايو من 98.81 بالمئة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42 بالمئة.

وأضافت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتي السكن والنقل.

وقالت الوكالة إن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93 بالمئة في مايو  ارتفاعا من 86.71 بالمئة في أبريل نيسان، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38 بالمئة من 107.82 بالمئة.

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