دانا حمدان تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة دانا حمدان ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "دانا "، في الصورة بلوك جذاب كعادتها وهي تلتقط سيلڤي ، ونالت الصورة على اعجاب العديد من متابعيها وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" عسولة ودمك خفيف ، ما شاء الله جمال طبيعي ، القمر" .

وعلي صعيد أخر يشار أن آخر أعمال "حمدان" مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة وتدور أحداثة في إطار السبعنيات.
وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من إياد نصار، أماني كمال، عايدة رياض، منة جلال، وإدوارد، داليا مصطفى، مي سليم.

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