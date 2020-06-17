"تشريعية البرلمان": تخصيص حصة 25% للمرأة بمجلس النواب (فيديو)

كشف إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن تفاصيل جديدة حول تعديلات قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، موضحا أن المجلس وافق نهائيًا على قانون الشيوخ وتعديلات قانون البرلمان





وأوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن من أبرز تعديلات قانون مجلس النواب هو الاحتفاظ بعدد أعضاء المجلس بـ 568 عضوا بنظام الانتخاب و5% بحد أقصى يعينهم الرئيس الجمهورية بينما النظام الانتخابي 50% بنظام الانتخاب بالقوائم المطلقة مقسمة على 4 دوائر، و50% بنظام الانتخاب الفردي ويصدر بخصوصهم قانون خاص بتقسييم الدوائر الانتخابية".





وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المرأة لها ربع مقاعد مجلس النواب في التمثيل البرلماني، موضحا أن كل قائمة انتخابية يكون فيها 50% من النساء فضلًا عن الحفاظ على تمثيل بعض أطياف المجتمع المصري مثل ذوي الإعاقة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وممثلين عن المصريين بالخارج"، معلقا: "المرأة المصرية سند وعمود فقري حمى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وقدمت تضحيات كثيرة".





ونوه إلى أنه تم الموافقة على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بضبط صياغات تتوافق مع مستجدات التعديل الدستوري بعودة مجلس الشيوخ".











