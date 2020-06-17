علماء أكسفورد يزفون بشرى سارة بشأن لقاح جديد يحمي من فيروس كورونا

تتنافس الدول فيما بينها من أجل الوصول إلى لقاح جديد يحد من انتشار فيروس كورونا ويحمي ويمنع خطورته، من أجل أن يعود العالم لما كان عليه، قبل انتشار الجائحة، التي عانت منها كل دول العالم، ومن تداعياتها الخطيرة.





لقاح فيروس كورونا الجديد





وكشف مجموعة من علماء أكسفورد عن لقاح جديد يحمي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويمنع انتقال العدوى للإنسان لقرابة عام، ويمكن استخدامه كمصل موسمي، يقي شر الإصابة.





اختبارات اللقاح الجديد





ويجري علماء أكسفورد تجارب عى 10 آلاف شخص لمعرفة مدى تأصير اللقاح الجديد المطور، وسط تأكيدات المسئولين بأن اللقاح ناح وقادر على منع الإصابة بفيروس كورونا لعام تقريبًا.





اختبارات لقاح كورونا





من جانبه قال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي للشركة، إن اللقاح الجديد برغم أن نتاءجه لم تكن مقررة قبل أغسطس إلى أن التجارب أجريت وتم عقد العديد من الصفقات التي تتجاوز المليارات.





نجاح اللقاح الجديد





وأعرب سوريوت عن ثقته الكبيرة في نجاح اللقاح وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية وكفاءة كبيرة لمنع انتشار وانتقال فيروس كورونا لمن يحقن به، لمدة لا تقل عن عام، وستزود الشركة المصنعة العالم بالجرعات الكافية.





فيروس كورونا





وانتشر فيروس كورونا الميتجد "كوفيد-19" في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى الدول تباعًا ليصيب غالبيتها ويفرض تداعيات سلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وسط فشل كبير في التوصل إلى أية لقاحات.



