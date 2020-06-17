قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:58 م
الفجر الرياضي
تدرس لجنة الكرة بالنادي الأهلي، ملف لاعبي الفريق الذين سيتم الاستغناء عنهم أو إعارتهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وفي مقدمة هذه الملفات إمكانية عرض الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق للإعارة.
ويهدف الأهلي من هذه الإعارات اكساب هذا الثنائي حساسية المباريات من جديد، خلال الفترة المقبلة بعد ابتعادهما لفترة طويلة بسبب الإصابات، والتي تجاوزت الموسم.
ومن ناحية آخرى يهدف الجهاز الفنى، تقليل التكدس في منطقة خط الوسط، خصوصا بعد الاستقرار على عودة أكرم توفيق المعار للجونة.
يذكر أن كريم نيدفيد تعرض للإصابة منذ ما يقرب من موسم ونصف الموسم وابتعد عن المشاركة ولا يزال موقفه غامض حتى اللحظة، وفي المقابل تعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي وأصبح جاهز للعودة للتدريبات لولا توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
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