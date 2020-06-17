كواليس اجتماع رئيس الأهلي مع مدربي النشاط الرياضي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:01 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي


عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم، الأربعاء، مع مدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي.

وشهدت الفترة السابقة ترتيبًا من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًّا، وكذلك الفرق الرياضية، من خلال دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها من خلال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي.

وقال الكابتن محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأضاف :"مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات".

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