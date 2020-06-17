داعية يرد على من يجزم بدخول أى شخص النار أو الجنة (فيديو)

علق الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على حالة الجدل المثارة على "السوشيال ميديا" بشأن الحديث عن رحمة الله للناس والحكم بدخول اللجنة أو النار، قائلا: "الله وحده هو من يحكم ويصدر حكمه، ونحن ليس لنا صلة، ولا يجوز أن نتحدث فى هذا الأمر الخطير ونقول من فى الجنة ومن فى النار".





"وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "احنا بقالنا كام يوم بنتخانق على رحمة ربنا، وبعدين يوزعوها، وده يستاهلها وده لا، ويقولك ربنا قال، الله يقول، فلا يسأل عما يفعل".





وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يشترط عليه، الله يفعل ما يريد، ربنا قال إن أبو لهب وامراته ستصلى نار ذات لهب، ممكن فى الآخرة ربنا يعفو عنه، لا أحد يدخل الجنة بعمله، وإنما برحمة الله، فالكريم يرجع فى وعيده".







