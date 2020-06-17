التحالف ينفي مزاعم الحوثيين باستهدافه لمركبة مدنية بـ صعدة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:42 م
الفجر السعودي
نفت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) مزاعم الميليشيا الحوثية باستهداف التحالف لمركبة مدنية بمديرية شدا الواقعة بمحافظة صعدة كان يستقلها ١٣ مدنيًّا، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.
وأوضح فيديو موثق حقيقة وظروف الاستهداف الذي تم تنفيذه يوم الإثنين (١٥ يونيو ٢٠٢٠م)؛ حيث تقوم مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية المقاتلة والتي تحمل الأسلحة بعملية نقل وتوزيع الإمدادات العسكرية بمنطقة العمليات وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية بمحافظة صعدة مديرية شدا، ما ينفي مزاعم الميليشيا الحوثية باستهداف مركبة مدنية يستقلها مدنيون وعدم صحة المزاعم بوجود امرأة وأربعة أطفال.
ويثبت التسجيل استمرار الميليشيا الحوثية في تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي ومحاولة استثمار ظروف مقتل مقاتليها وعناصرها الإرهابية على أنهم مدنيون ونساء وأطفال، كما يؤكد شرعية الاستهداف وتوافقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والمعايير العالية والإجراءات المتخذة من قيادة القوات المشتركة للتحالف في تمييز الأهداف وتطبيق القواعد العرفية بعملية الاستهداف والواردة بالقانون الدولي الإنساني.
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