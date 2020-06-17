البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات مع أمال التعافي الاقتصادي

أنهت البورصات الأوروبية تعملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مع آمال التعافي الاقتصاد وبقيادة قطاع الرعاية الصحية الذى صعد بنحو 1.8 بالمائة.





ويأتي أداء البورصات الأوروبية رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من تعميق توقعاته لمستويات انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام في تقرير الآفاق المستقبلية المقرر صدوره في الأسبوع المقبل.





ومن جهة أخرى، تتزايد المخاوف الجيوسياسية بين كل من الهند والصين، وبين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.





وتصاعدت التوترات بين الكوريتين بالأمس، بعد أن أفادت تقارير أن كوريا الشمالية دمرت مكتب اتصال مع الجنوب، فيما أوضحت كوريا الجنوبية اليوم أنها لن تقبل بعد الآن أي سلوك غير معقول من جانب جارتها الشمالية، بحسب وكالة "رويترز".





في غضون ذلك، اشتبكت القوات الهندية والصينية مرة أخرى هذا الأسبوع في أحدث سلسلة من الاشتباكات الأخيرة في منطقة حدودية متنازع عليها في جبال الهيمالايا، حيث أدت مناوشات في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى وقوع ضحايا لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.





وعلى صعيد آخر، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة حول العالم 8 ملايين حالة إصابة، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه بالرغم من تباطؤ الفيروس في أجزاء من أوروبا، إلا أنه يزداد سرعة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أجزاء من إفريقيا والأمريكتين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2016.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 366.02 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 6253.2 نقطة.





في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 12382.01 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 4995.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.1217 دولار.