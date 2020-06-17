ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تطورا جديداً طرأ بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والذي ينتهي عقده في صيف 2021.


وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي سيقوم بتجديد عقده مع برشلونة حتى 2022 مع موسم إضافي لينتهي في 2023.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العقد الجديد سيتضمن أيضًا بند يسمح لميسي تحديد مصيره عقب نهاية كل موسم أي بنفس صيغة العقد الحالي للبرغوث الأرجنتيني.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يمتلك بندا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل بشكل مجاني ولكن النجم الأرجنتيني قرر عدم تفعيل هذا الشرط والإستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

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