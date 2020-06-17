وزير المالية أمام البرلمان: سددنا التزاماتنا الدولية في موعدها

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الدولة المصرية لم تتوقف أبدا عن سداد التزاماتها الدولية.





وأكد "معيط" أن الدولة تمكنت من سداد كافة الالتزامات في موعددها، وهناك 3 دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا لم تتمكن من سداد التزاماتها بشأن السندات، مشيرا إلى أن العالم كله يثق في مصر والقيادة المصرية واقتصادها.





وأوضح معيط أنه تم تخصيص مبلغ 8.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لصالح مبادرة حياة كريمة لـ1000 قرية تتضمن مشروعات صرف صحى ومياه شرب وإنارة وتطوير الوحدات الصحية.





جدير بالذكر، أن اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، انعقدت صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 20202021،والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه.





وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس-عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 20202021، وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، لا سيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.





وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.





وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.





وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20202021 والتوصية الواردة به.





وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للعام 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة.





كما أحال عبد العال، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار.



