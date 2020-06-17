أحدث ظهور لغادة عبدالرازق مع زوجها هيثم زنيتا خلال قضاء الإجازة الصيفية

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شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عبدالرازق"، في الصورة بلوك جذاب كعادتها، برفقة زوجها خلال قضاء أجازتهم الصيفية ، ونالت الصور على اعجاب العديد من متابعيها وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" فنانة مصر الأولى ، حلويات يا ناس الله أكبر عليكم " .



يشار أن غادة شاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين ، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا .