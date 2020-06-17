أحدث ظهور لغادة عبدالرازق مع زوجها هيثم زنيتا خلال قضاء الإجازة الصيفية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:27 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالرازق"، في الصورة بلوك جذاب كعادتها، برفقة زوجها خلال قضاء أجازتهم الصيفية ، ونالت الصور على اعجاب العديد من متابعيها وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" فنانة مصر الأولى ، حلويات يا ناس الله أكبر عليكم " .

يشار أن غادة شاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين ، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا .

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