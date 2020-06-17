إنچي المقدم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

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هنأت الفنانة إنجي المقدم، صديقتها بمناسبة عيد ميلادها من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إنجي، على الصور قائلة:"كل سنة وأنتي طيبة يا روريرتت ، كل الحاجات الحلوة يا عشرة العمر ، يا صديقة البر والبحر والرحلات ".



يشار أن إنجي المقدم، خاضت السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود ورجاء الجداوي وأحمد صفوت.